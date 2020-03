"Lindenstraße": Spannendes Finale, drei Kultnächte und eine Doku

Die letzte Folge ist mit 33 Minuten und 28 Sekunden länger als üblich – und bleibt spannend bis zum Schluss. Eine Dokumentation und zwei Kultnächte im Ersten, eine weitere Kultnacht im WDR Fernsehen sowie "Lindenstraßen-Schätzchen" im ARD-Sender ONE machen das Finale für die Fans komplett.

Was wird aus "Fliederschubse" Anna – und wo ist Helga?

Die letzte Folge der "Lindenstraße" hat es nochmal in sich: Muss "Fliederschubse" Anna wegen Wolf Lohmeiers tödlichen Sturzes wieder ins Gefängnis? Was werden Helga und Angelina, die das Drama miterlebten, der Polizei erzählen? Nebenbei bereitet sich Helga auf ihren großen Tag vor: Zu ihrem 80. Geburtstag hat sie ihre Familie und all ihre Freunde, Nachbarn und Bekannten zu einer klimafreundlichen Party ins "Akropolis" eingeladen. Nach und nach treffen die Gäste ein – doch Helga ist plötzlich wie vom Erdboden verschluckt…

Dokumentation lässt mehr als 34 Jahre Revue passieren

Die WDR-Dokumentation "Bye bye Lindenstraße" am 29. März 2020 um 18 Uhr im Ersten blickt auf über drei Jahrzehnte der Kultserie zurück und mischt zeithistorisches Archivmaterial aus "Tagesschau" u.a. mit Ausschnitten aus der "Lindenstraße". Aktuelle und ehemalige Darsteller*innen kommen zu Wort und erzählen, wie die "Lindenstraße" ihr Leben geprägt hat.

Kultnächte im Ersten und im WDR Fernsehen

Das Erste zeigt zwei "Lindenstraßen-Kultnächte": In der Nacht vom 28. auf den 29. März 2020 (1.30 bis 5.05 Uhr) und in der Nacht vom 29. auf den 30. März 2020 (1.40 bis 4.55 Uhr) werden insgesamt elf Folgen wiederholt. Los geht es mit Folge 1 "Herzlich willkommen" vom 8. Dezember 1985. Auch der legendäre Schwulenkuss zwischen Carsten Flöter und Robert Engel (1990) ist dabei, ebenso Klausi Beimers Nazi-Eid (1993), der "Bratpfannenmord" von Lisa an Matthias Steinbrück (1995), die "Wählt Gung!"-Kampagne (1998) und die Live-Folge zum Tod von Erich Schiller (2015).

Im WDR Fernsehen sind in der Nacht vom 3. auf den 4. März 2020 von 0 bis 7 Uhr insgesamt 13 Kult-Folgen zu sehen. Los geht es mit "Erklärungen" (1992), der Folge, in der Jo Zenker (Til Schweiger) seiner Stiefmutter Gabi seine Liebe gesteht. Mit dabei ist mit "Auf Grundeis" (1997) auch die Hochzeit von Carsten Flöter (Georg Uecker) und Theo Klages (David Wilms) sowie mit "Abschied und Ankunft" (2006) der Tod von Kultfigur Else Kling (Annemarie Wendel). Mit dabei sind auch die Folge "Falsch ist genau richtig" (2018), in der die Sorgen und Probleme von Transgender Sunny Zöllig (Martin Walde) im Mittelpunkt stehen, und der Tod von Hans Beimer (Joachim H. Luger) in "Die Ruhe nach dem Sturm" (2018) mit der live eingespielten Musik des WDR Funkhausorchesters.

Programmschwerpunkte in ONE

Der ARD-Sender ONE unter WDR-Federführung wiederholt bereits seit dem 8. März 2020 jeweils sonntags ab 10.05 Uhr mehrere Beiträge rund um die "Lindenstraße". Am 29. März steht u.a. "Nicht sendefähig! Die Lindenstraße lacht" – ein Zusammenschnitt von Drehpannen aus den ersten zwei Jahren der Serie auf dem Programm. Die Wiederholungen der "Lindenstraßen"-Folgen werden in ONE noch bis zum 8. September 2020 montags bis freitags jeweils um 17.15 Uhr ausgestrahlt, dann ist auch dort die letzte Folge erreicht. Ältere Folgen gibt es auch in der ARD-Mediathek.

Sendehinweise im Überblick:

DAS ERSTE

29. März 2020, 18.00 Uhr: Dokumentation "Bye bye Lindenstraße"

29. März 2020, 18.50 Uhr: Folge 1758 "Auf Wiedersehen"

Erste Lindenstraßen-Kultnacht vom 28. auf den 29. März 2020, 1.30 bis 5.05 Uhr

Zweite Lindenstraßen-Kultnacht vom 29. auf den 30. März 2020, 1.40 bis 4.55 Uhr

WDR FERNSEHEN

Lindenstraßen-Kultnacht vom 3. auf den 4. April 2020, 0 bis 7 Uhr

3. April 2020, 20.15 Uhr: Wiederholung der Dokumentation "Bye bye Lindenstraße"

5. April 2020, 7.45 Uhr: Wiederholung Folge 1758 "Auf Wiedersehen"

ONE

Bis 8. September 2020, montags bis freitags, 17.15 Uhr: Wiederholungen der "Lindenstraßen"-Folgen

29. März 2020, 10.15 bis 10.45 Uhr: Lindenstraße – Ihre neuen Nachbarn

Zum Start der neuen Serie werden alle Hauptdarsteller vorgestellt. Ihre Rollenbiographie wird geschildert und Deutschlands Zuschauer werden so auf ihre neuen Nachbarn in der Lindenstraße vorbereitet

29. März 2020, 10.45 bis 11.20 Uhr: Nicht sendefähig! Die Lindenstraße lacht

Zusammenschnitt von Drehpannen und kuriosen Einstellungen aus der Produktion anlässlich des zweiten Geburtstages der "Lindenstraße"

29. März 2020, 11.20 bis 11.55 Uhr: Lindenstraße – Klappenfilm

Die witzigsten Versprecher, die besten Pannen und die lustigsten Hänger aus den ersten 18 Jahren "Lindenstraße" – präsentiert von Georg Uecker und weiteren Schauspielkollegen

5. April 2020, 10.15 bis 11.00 Uhr: Wiederholung der Dokumentation "Bye bye Lindenstraße"