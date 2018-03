WDR-Intendant Tom Buhrow mit großer Mehrheit vom Rundfunkrat wiedergewählt

WDR-Intendant Tom Buhrow ist in der 600. Sitzung des WDR-Rundfunkrates am 23. März 2018 in Köln mit großer Mehrheit für eine zweite Amtszeit bis 2025 wiedergewählt worden. Für Buhrow stimmten 50 der 55 anwesenden Mitglieder des insgesamt 60-köpfigen Gremiums.