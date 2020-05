Beitrag zu einer aufgeklärten Diskussion

Die Covid-19 -Epidemie ist seit Wochen das bestimmende Thema in allen Nachrichten. Eckart von Hirschhausen möchte das Bild hinter den Fallzahlen zeigen: Was macht das mit all den Menschen im Gesundheitswesen – mit den Pflegenden, mit den Ärztinnen und Ärzten, mit all den anderen Patient*innen? Eckart von Hirschhausen: "Wir zeigen die gegenwärtige Situation in ihrer Komplexität und Widersprüchlichkeit und wollen damit zu einer aufgeklärten Diskussion beitragen. Ich bin sehr dankbar, dass uns die Uniklinik Bonn einen derart intimen Blick hinter die Kulissen ermöglicht hat: von der aktuellsten Forschung und Heilversuchen bis zu den Krisenstäben und den Schwierigkeiten in der Beschaffung von Schutzmaterial."

Die Dokumentation zeigt auch, dass es im Klinikum neben Corona viele andere Themen gibt. Wolfgang Holzgreve, Ärztlicher Direktor des UKB , sagt im Film: "Wir haben auch in Corona-Zeiten die Verantwortung für viele andere schwerkranke Patienten. Die durch strikte Maßnahmen der Kontaktbeschränkungen gewonnene Zeit muss maximal genutzt werden."

Die Dreharbeiten zu "Hirschhausen auf Intensiv" fanden unter Einhaltung aller hygienischen Vorsichtsmaßnahmen vom 20. bis 24. April 2020 statt. Eckart von Hirschhausen hatte das Universitätsklinikum Bonn schon vor den Dreharbeiten besucht, ließ sich ärztlich durchchecken und wurde negativ auf SARS-CoV-2 getestet.

"Hirschhausen auf Intensiv" ist eine Produktion der Bilderfest GmbH im Auftrag des WDR (Redaktion: Daniele Jörg).

Stand: 07.05.2020, 15:21