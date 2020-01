"Wie 'Holocaust' ins Fernsehen kam" (Hanfgarn & Ufer/ Alice Agneskirchner Filmproduktion für WDR / NDR / SWR , Redaktion WDR : Beate Schlanstein) ist ein ein "Making of" der besonderen Art. Nach vierzig Jahren wurde die TV-Serie "Holocaust" im Januar 2019 wieder ausgestrahlt. Die Filmemacherin Alice Agneskirchner erzählt die Geschichte dieses Fernseh-Ereignisses, von der Entstehung und den Dreharbeiten über die Ausstrahlung bis zu den Reaktionen in Deutschland.

Zwei Nominierungen für besondere journalistische Leistungen

Olga Sviridenko, Edmund Willison, Hajo Seppelt, Jörg Winterfeldt und Shea Westhoff sind für ihre Recherchen für die im Rahmen der ARD -"Sportschau" ausgestrahlte Dokumentation "Kampf ums Geschlecht" und den Fortsetzungs-Film "Kastrationen an Mittelstreckenläuferinnen" ("Sport Inside", WDR ) für einen Grimme-Preis nominiert. Die Dokumentation "Kampf ums Geschlecht – Die verstoßenen Frauen des Sports" zeigt, welch enorm hohen Preis Athletinnen im Namen von Gerechtigkeit und Chancengleichheit im Spitzensport bezahlt haben.

Moderator und Leiter von Monitor: Georg Restle.

Ebenfalls in der Kategorie Besondere Journalistische Leistungen nominiert wurde die Redaktion von "MONITOR" für das hohe Niveau ihrer kontinuierlichen und haltungsstarken Berichterstattung über Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus.

Drei WDR -Formate in der Kategorie Kinder & Jugend

"Karakaya Talk" (Labo M für WDR /funk, Redaktion WDR : Elke Thommessen, Sebastian Göllner) ist eine Talkshow, die kein Blatt vor den Mund nimmt und vor komplexen Themen nicht zurückschreckt. Gastgeberin Esra Karakaya lädt Menschen auf einen Çay ein, die für gewöhnlich in der deutschen Medienlandschaft entweder nicht zu Wort kommen oder nicht gehört werden.

"Die Sendung mit dem Elefanten" ist ein Ableger von der "Sendung mit der Maus"

In der Opernhaus-Folge der "Sendung mit dem Elefanten" (Redaktion: Heike Sistig) trifft Knolle eine "echte" Opernsängerin und erfährt so einiges über ihren Beruf. Außerdem hat Anke Engelke mit Jürgen Vogel einen singenden Gast zu Besuch.

In der Folge "Inselurlaub" macht "Trudes Tier" (Studio Soi für WDR , Redaktion: Henrike Vieregge) bei einem Preisausschreiben mit, bei dem man einen Urlaub auf einer Südseeinsel gewinnen kann, und ist sich absolut sicher, dass es gewinnen wird. Als Trude seine überschwängliche Vorfreude etwas dämpfen will und beiläufig erwähnt, dass man zum Ausgleich für eine solche Flugreise ungefähr 30 Bäume pflanzen müsste, legt das Tier mitten in der Nacht los und pflanzt überall in der Stadt Bäume.

Bekanntgabe der 56. Grimme-Preise

Die Preisträgerinnen und Preisträger des 56. Grimme-Preises 2020 werden am 3. März 2020 bei einer Pressekonferenz im Essener Grillo-Theater bekanntgegeben. Die Preisverleihung ist dann am 27. März 2020 im Theater Marl.