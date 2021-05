18. Mai – Diversity-Tag auch im WDR

Mehr Vielfalt in der Gesellschaft, mehr Vielfalt in Unternehmen – dafür setzt sich die Initiative "Charta der Vielfalt" seit 2006 mit dem Deutschen Diversity-Tag ein. Rund 3900 Unternehmen haben die Charta seitdem unterzeichnet, darunter auch der WDR und alle anderen ARD-Anstalten. Denn Auftrag und Ziel des WDR ist es auch, gesellschaftliche Vielfalt in allen Facetten und Stimmungen in ihren Programmen abzubilden. Die 9. Ausgabe des "Deutschen Diversity-Tages" findet am Dienstag, 18. Mai statt. Hier gibt es einen Überblick über die Programmangebote im WDR.