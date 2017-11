Deutscher Sozialpreis würdigt drei WDR-Produktionen

Die WDR 5-Feature-Serie "Der Anhalter" von Sven Preger und Stephan Beuting erhält den Deutschen Sozialpreis 2017 in der Sparte Hörfunk. "Die Serie zeigt exemplarisch den Lebensweg eines Mannes, der nach seiner Kindheit in der Jugendpsychiatrie nicht mehr ins Leben zurück findet", so die Begründung der Jury.

Stephan Beuting trifft am Kölner Verteilerkreis den Anhalter Heinrich, der ihm erzählt, er sei auf dem Weg nach Zürich zu Dignitas, um sich das Leben zu nehmen. Sven Preger kennt den Anhalter, hat ihn vor einem Jahr mitgenommen - mit der gleichen Geschichte. Die beiden Autoren beschließen, ihn zu suchen. Hat Heinrich wirklich seine Kindheit in der Psychiatrie verbracht? Und trampt er seitdem durch Deutschland? Preger und Beuting machen sich auf die Suche nach den Fakten hinter Heinrichs Erzählungen. In fünf aufeinander folgenden Teilen erzählt die Feature-Serie "Der Anhalter" nicht nur Heinrichs Leben, sondern sucht auch engagiert nach den Verantwortlichen für die Missstände in den Psychiatrien seit den 50er Jahren. Am Ende bekommt Heinrich sogar eine Entschädigung. Leslie Rosin hat die Reihe redaktionell betreut.