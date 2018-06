Ihr WDR Radioangebot auf DAB+

Digitalradio im WDR

DAB+ ist wie UKW ganz bequem über Antenne empfangbar, in digitaler Qualität. Der Elektronikfachhandel bietet die unterschiedlichsten DAB+-Empfangsgeräte an, jeweils passend zu Ihren Vorstellungen und für jeden Geldbeutel. Besonders gute Empfangsgeräte sind sogar mit einem Farbdisplay ausgestattet, auf dem – in Abhängigkeit vom gewählten Programm – aktuelle visuelle Information (Texte und Bilder) gezeigt werden. Darüber hinaus bieten diese Geräte den Vorteil, dass Sie als Hörer nicht mehr die Frequenz suchen müssen, auf der das gewünschte Programm empfangen werden kann. Stattdessen werden Ihnen die Radio-Stationen in einer Übersicht zur bequemen Auswahl angeboten.

Leider ist der DAB+-Empfang in NRW noch nicht flächendeckend gewährleistet. Darum kann es in einigen ländlichen Regionen - vor allem, wenn es um den Empfang im Haus geht - noch zu Empfangsproblemen kommen.

Ob Sie in Ihrer Region den WDR per DAB+ empfangen können, erfahren Sie hier: