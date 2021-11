Welcher Job passt zu Dir? Finde es heraus!

Am 26. August 2021 fand der WDR Ausbildungstag mit vielen hundert Interessierten statt. Das Event war in diesem Jahr digital und live. Unsere Azubis und Ausbilder:innen berichteten von ihrer Arbeit und der Ausbildung beim WDR .

Was erwartete die Teilnehmer:innen?

Der WDR Ausbildungstag fand als virtuelles Event statt. Besucher:innen konnten also ganz bequem teilnehmen: von Zuhause oder von dort, wo man gerade war. In Videochats konnte man direkt mit unseren Azubis und Ausbilder:innen sprechen. Darüber hinaus gabt es jede Menge Infomaterial zu den Berufen.

Warum sollte ich zum WDR?

Mit über 4.000 Mitarbeiter:innen ist der WDR eines der größten Medienunternehmen Europas. Seit vielen Jahren bilden wir erfolgreich in unterschiedlichen Berufen aus. Mit unserem Programm erreichen wir täglich tausende Menschen in NRW und weltweit. Der WDR macht in elf NRW -Studios Programm.