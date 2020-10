Wer hätte das gedacht?! - Folge 1

"Wer hätte das gedacht?!" ist eine Comedy-Rateshow, moderiert von Ingolf Lück. Der Moderator stellt seinen vier prominenten Gästen die schrägsten, ausgefallensten, und absurdesten Rätsel aus Nordrhein-Westfalen. Durch Raten, freies Assoziieren, witzige Wortgefechte und kreatives "Um-die-Ecke-Denken" versuchen sie, die Rätsel zu lösen. Bei dieser Improvisationscomedy gibt es kein Drehbuch. Der Weg ist das Ziel.

Die Gäste in dieser Folge sind: Susanne Pätzold, Torsten Sträter, Matze Knop und Thorsten Schorn.

Warum ist die Polizei zufrieden, als in Dortmund eine Schulklasse verschwindet? Weshalb wird einem Straßenbahnfahrer applaudiert, als sechs fallen? Und wieso kostet eine Bremsprobe in Köln so viel Geld?

Moderator Ingolf Lück ist Spielleiter, Fragensteller, Schiedsrichter und Gastgeber der Show. Er lenkt die Diskussion, sorgt für das richtige Timing und gibt schon mal einen Tipp, und: Er entscheidet, wann die Raterunde beendet wird.

