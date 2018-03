Mr. Musical: Andrew Lloyd Webber wird 70

Nachdem er ein Geschichtsstudium am Magdalen College an der University of Oxford abgebrochen hatte, wechselte er an das Royal College of Music in London. Er lernte den Texter Tim Rice kennen. In Zusammenarbeit mit diesem entstanden die Musicals "The Likes of Us" (1965) und "Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat" (1968). Der internationale Durchbruch gelang ihm schließlich mit "Jesus Christ Superstar".