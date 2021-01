Zehntausende kleine Familienbetriebe stehen in den nächsten Jahren vor dem Aus, weil keine Nachfolger in Sicht sind: die seit Generationen etablierte Metzgerei in Südwestfalen, das Sägewerk, das zwei Schwestern mit Herzblut führen, die alteingesessene Gaststätte, mit deren Schließung die weitere Verödung des Dorflebens droht. Diese und viele andere Betriebe in NRW sind einzigartig - und haben ein gemeinsames Problem: Sie brauchen dringend einen Nachfolger. Und genau hier kommt "Thronfolger gesucht - Wer will meinen Chefsessel?" ins Spiel.

WDR-Moderator und Reporter Daniel Aßmann macht die Nachfolgersuche zu seiner persönlichen Mission. Er stellt dem Inhaber potenzielle Thronfolger vor, die in mehreren Runden gegeneinander antreten und sich auf ihre individuelle Tauglichkeit testen lassen. Denn nicht der optimale Lebenslauf zählt, sondern die beste Kombination aus Herz und Hirn. Wie teamfähig, wie fachkundig und wie service-orientiert sind die Kandidaten? Mit einem Augenzwinkern fordert der Inhaber die Kandidaten im Kampf um die Nachfolge heraus - und fiebert mit: Ist einer dabei, der das Zeug hat sein Lebenswerk zu übernehmen? Und möchte dieser schluss-endlich die Nachfolge auch annehmen?

Und Daniel Aßmann weiß von den Nöten der kleinen Familienbetriebe: Er selbst entschied sich gegen die Übernahme des elterlichen Betriebs und für das Fernsehen!

In der ersten Folge kämpfen Marcus, Alexander und Marc um die Autowerkstatt von Andreas Rolland, idyllisch aber fernab gelegen in Morsbach. Andreas Rolland muss einen Nachfolger finden, da sein Sohn die Werkstatt aus gesundheitlichen Gründen überraschend nicht mehr weiterführen kann.

Stand: 22.12.2020, 09:03