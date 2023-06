Legendäre Mitmach-Shows - Von Hobbythek bis Geld oder Liebe

Wer behauptet, Fernsehen sei bloß passives Berieseln lassen, wird hier eines Besseren belehrt. Denn in der Geschichte des Fernsehens wurde schon so einiges angestellt, um den Zuschauer aktiv in das Geschehen in der Flimmerkiste einzubinden. Heraus kommen legendäre Mitmach-Shows, an denen das Publikum aktiv teilhat:

Ob es den Mörder eines Krimis ermittelt, Spiele vom Telefon aus fernsteuert, Objekte auf der Bildschirmröhre nachmalen soll, an einer interaktiven Weinprobe teilnimmt oder per Telepathie Löffel im heimischen Wohnzimmer verbogen werden - diese und viele weitere ungewöhnliche Fernseh-Sendungen laden zum Staunen, Stirnrunzeln und natürlich zum Mitmachen ein und machen vor allem eines: Spaß!

Von Hobbythek über Domian bis hin zu Geld oder Liebe oder dem goldenen Schuss: Gemeinsam mit Dr. Eckart von Hirschhausen, Margarethe Schreinemakers, Ralph Caspers, Micky Beisenherz, Susan Link, Minh-Khai Phan-Thi, Joyce Ilg, Simon Krätschmer, Oli. P und Jo Groebel erleben wir legendäre und kuriose Momente in der Geschichte des Mitmach-TVs. Das reißt auch die faulste Couchpotatoe vom Hocker!