Lieder meines Lebens - Unsere Lieblingshitparade

Musik und das Kino im Kopf: das gehört zusammen! Musik kann uns wohlig wärmen, uns einen Schauer über den Rücken jagen, mit Musik ist alles möglich!

Wir hören die ersten Takte von John Williams und denken sofort an "Star Wars", einige wenige Streicher reichen und wir sehen Meryl Streep und Robert Redford in "Jenseits von Afrika" am Lagerfeuer sitzen. Musik verbindet die Welt der Leinwand und der Bilder mit unseren Gefühlen.

Doch die Musik macht auch aus unseren eigenen Geschichten Bilder und Erinnerungen. Wer erinnert sich nicht bei "Nights in White Satin" an seine ersten Klammerblueserfahrungen in vom Schwarzlicht beleuchteten Partykellern?

Doro Pesch

Prominente Gäste und ihre Geschichten zu Songs

In Kooperation mit der WDR4 Radio Aktion "Top 444-Die größte Lieblingshitparade für Nordrhein-Westfalen" erzählen uns in diesen 90 Minuten Prominente ihre ganz eigenen Geschichten zu den Songs, die für sie die Lieder ihres Lebens wurden.

Geschichten vom Strand in Italien, von Lust, Kindheit, Freundschaft, Lehrzeit, Party, Flucht, Ankommen, aber auch Lebenskrisen und Ungewissheit. Ein musikalisch emotionaler Bilderbogen über das Leben in 24 Songs! Und natürlich ist auch in dieser kleinen, aber feinen Lieblingshitparade alles dabei von Udo Jürgens bis Motörhead!

Wolfgang Niedecken

Die Gäste sind: Schlagerstar Jürgen Drews mit seiner Tochter Joelina, BAP-Frontmann Wolfgang Niedecken, das Schauspielerpaar Christine Sommer und Martin Brambach, die Köche und Freunde Björn Freitag und Frank Buchholz, die Sängerin, Moderatorin und Musicaldarstellerin Isabel Varell, Schauspielstar Hannes Jaenicke und die deutsche Rock und Metal-Queen Doro Pesch.

