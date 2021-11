Der kulinarische Adventskalender - 24 genüssliche Weihnachtsgeschichten

Es gibt eine Fahrt in einen alten Bergwerksstollen im Sauerland, denn hier lagert Konditormeister Jörg Liese seinen ganz speziellen Christstollen, und wir besuchen Bonbonmacher Hartmut Gerhards in Simmerath, der uns in seine alten Kupferkessel schauen lässt und zeigt, was das Geheimnis seiner leckeren Süßigkeiten ist.

Und wir lachen mit Loriot über den "Kosakenzipfel", trinken mit Peter Frankenfeld "Die Bowle" und fangen mit Pan Tau einen Karpfen.

Für unseren Adventskalender hat Sterneköchin Julia Komp außerdem ein ganz besonderes und köstliches Weihnachtsmenü kreiert!



Diese und viele weitere lustig-leckere Geschichten und Inspirationen verstecken sich im "Kulinarischen Adventskalender" - eine Sendung, die uns die Vorfreude auf Weihnachten versüsst.