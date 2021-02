Krause feiert Harald Schmidt

"Ich feiere Harald Schmidt, weil es Zeit wird. Und weil er immer noch der Größte ist!" Das sagt Pierre M. Krause, selbst bezeichnet als "Conan O'Brian des Schwarzwaldes" und mit über 500 Folgen seiner "Pierre M. Krause Show" beim SWR unbestritten einer der erfolgreichsten Latenight-Hosts unseres Landes, über Harald Schmidt. Viele Jahre war Krause selbst als Mitglied im Team der "Harald Schmidt Show" an der Seite seines Idols.

Er erzählt von seinen eigenen Auftritten in Schmidts Show und seiner Bewunderung und Verehrung gegenüber Harald Schmidt. Krause war einer der ganz wenigen, der mit Schmidt in seiner Heimatstadt Nürtingen an seinem Elternhaus drehen durfte.

Von den ersten Gehversuchen bis zur Latenight-Show

Wir erleben mit Pierre M. Krause eine 45-minütige unterhaltsame und begeisternde Reise durch das Lebenswerk von Harald Schmidt: von seinen ersten Gehversuchen als Nikolaus in seiner Heimatstadt, seinen Anfängen im Studentenkabarett, seltenen und legendären Auftritten im Düsseldorfer Kommödchen, seine Zeit bei "Verstehen Sie Spaß?" und "Schmidteinander" bis zu seinen legendären Latenight-Shows.

Auch hier holt Pierre M. Krause natürlich für uns seine persönlichen Highlights aus fast 20 Jahren aus dem Archiv. Nicht zu kurz kommen dürfen für Krause Harald Schmidts Abneigung gegenüber Hunden, seine schauspielerischen Ambitionen am Theater und die spektakulären Verkleidungen und Verrücktheiten an der Seite von Waldi Hartmann! Und dabei trinkt Pierre M. Krause natürlich nur deutsches Wasser...

Stand: 03.02.2021, 09:39