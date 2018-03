Das Brausepulver knistert im Mund, den Walkman immer dabei, Schlümpfe im Setzkasten: Kind-Sein in den 80ern - eine herrliche Supersorgloszeit, zumindest in der Rückschau! Mit der ganzen Familie die große Samstagabendshow gucken, mit dem Auto in den Urlaub fahren - ganz ohne Anschnallen, dafür aber mit Zigarettenqualm. So war es in den 80ern ...

Prominente wie Mimi Fiedler, Tamina Kallert, Oli P, Angelo und Joey Kelly und viele mehr nehmen uns mit, auf eine Zeitreise in die 80er - in ihre Kindheit. Erzählen uns von ihren ganz persönlichen Erlebnissen - wie war der erste Kuschel-Blues zum 80er Klassiker "Reality" aus "La Boum - Die Fete". Wie viel Spaß hat es gemacht, die ersten Mix-Tapes für den großen Schwarm aufzunehmen oder nach der Schule mit der besten Freundin am Kiosk eine gemischte Tüte zu kaufen. "Kassettenkinder - Unsere Kindheit in den 80ern" - eine lustige und unterhaltsame Reise zurück in die Vergangenheit. Sind wir für 90 Minuten doch noch mal alle ein wenig Kind in den 80ern!

Stand: 23.03.2018, 10:44