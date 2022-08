Bläck Fööss 50 plus 2 - Das Jubiläumskonzert vor dem Kölner Dom live!

50 Jahre Bläck Fööss! Mit zwei Jahren Verspätung feiert die Urmutter der Kölner Bands endlich ihr Band-Jubiläum live vor dem Kölner Dom! Drei Tage dauert das Spektakel auf dem seit zwei Jahren ausverkauften Roncalliplatz. Der WDR überträgt das Konzert am Samstag live im WDR Fernsehen und WDR4 Hörfunk.

1970 starteten die Bläck Fööss mit dem "Rievkoche Walzer" ihre Karriere auf Kölsch. Und das auf nackten Füßen, Bläcke Fööss, wie die Kölner sagen. Seitdem haben die Musiker den Kölnerinnen und Kölnern sowie ihren Fans im ganzen Land fast 500 Titel geschenkt, von denen viele heute zu den absoluten Evergreens der Kölschen Musik gehören.

"Drink doch ene met", "En unserem Veedel", an einem "Lange Samstag in d'r City": Diese und unzählige Hits mehr haben die Kölner Musiker ihren Fans für immer in den "Stammbaum" geschrieben.

Moderator, Comedian und Fööss-Fan Guido Cantz wird unseren Fernsehzuschauern das große zweieinhalbstündige Jubiläumskonzert vor der großartigen Kulisse des Kölner Doms präsentieren.

Und es wird zu einem weiteren Ereignis kommen: Zum ersten Mal seit 1994 wird Tommy Engel, Gründungsmitglied und Sänger der Urbesetzung der Fööss, wieder gemeinsam mit der Band auf der Bühne stehen! Ein Moment, auf den die Fans seit über 25 Jahren gespannt warten!

Auch andere "Fööss-Ehemalige" sind mit auf der Bühne: Kafi Biermann, Peter Schütten, Hartmut Krause und Jürgen Fritz, weitere Gäste wie King Size Dick und als Special guest das Kölner BAP-Urgestein Wolfgang Niedecken. Sie alle feiern mit, wenn es heißt: "Bläck Fööss 50 plus 2" im WDR Fernsehen live.