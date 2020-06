Auf in den Urlaub - Sonne, Sommerhits und Sommerträume

Ab in südliche Gefilde, Sonne auf der Haut, Sand zwischen den Zehen, Erfrischung in den kühlen Meeresfluten - luftige Kleider und kurze Hosen. Mit dem richtigen Urlaubshit im Ohr und einem Kaltgetränk in der Hand, die Seele baumeln lassen.

Da sind wir Deutschen ganz vorne dabei, keine andere Nation verreist so gern wie wir. Doch wie ist es dazu gekommen, dass wir Reiseweltmeister geworden sind? Wie haben wir in den vergangenen Jahrzehnten Urlaub gemacht? Was sind unsere Lieblingsziele?

Prominente Urlaubsfans wie Höhner-Frontmann Henning Krautmacher, "Wunderschön"-Moderatorin Andrea Grießmann, Kabarettistin Margie Kinsky und ihr Sohn Nicholas Mockridge sowie Schauspielerin und Mallorca-Expertin Elena Uhlig und viele mehr, nehmen uns mit auf eine musikalische Reise durch die bunte Welt des Urlaubs, erzählen uns ihre ganz persönlichen Urlaubsgeschichten.

Denn wer hat sich nicht schon mal unsterblich im Urlaub verliebt, wild gefeiert und hässliche Souvenirs gekauft. Aber auch unfassbar schöne Momente erlebt - ganz egal wo - ob auf dem Campingplatz an der Ostsee oder am Traumstrand in der Karibik.

In "Auf in den Urlaub - Sonne, Sommerhit und Sommerträume" verreisen wir für 90 Minuten in die schönste Zeit des Jahres.

Stand: 17.06.2020, 11:24