Wie redest du?! - Mit Khalid Bounouar

Was bedeuten Begriffe wie „Racial Profiling“, „Tokenism“ oder „Exotisierung“?

In der neuen Sendung „Wie redest du?! geht es unter anderem darum, wie besonders Sprache und das Vokabular dazu beitragen, dass Rassismus in der Gesellschaft verwurzelt ist.

Moderator Khalid Bounouar (2.v.l.) mit seinen Gästen: v.l.n.r. Thelma Buabeng, Tua El-Fawwal und Gianni Jovanic.

In der ersten Folge der Talkrunde „Wie redest du?!“ spricht Khalid Bounouar am 15.11.2021 mit Thelma Bouabeng, Tua El-Fawwal und Gianni Jovanovic über ihre persönlichen Erfahrungen mit Diskriminierung und Rassismus im Alltag. In der zweiten Folge am 22.11.2021 sind die Journalistin Katja Garmasch, die Moderatorin Daphne Sagner und der Soziologe Prof. Dr. Aladin El-Mafaalani.

Mehrere Clips ergänzen die beiden Talkrunden: Junge Künstler:innen, Comediennes und Comedians erklären darin satirisch die neue Begriffskultur in der aktuellen Rassismus- und Diskriminierungsdebatte. Dabei entsteht ein rassismuskritisches ABC, in dem sie Begriffe wie „Racial Profiling“ oder „Tokenism“ satirisch unter die Lupe nehmen.

„Wie redest Du?!“ ist auch ein digitales Projekt für den WDR Comedy & Satire Channel auf YouTube, für den viele weitere Clips rund um das Thema produziert werden. Alle Videos werden sukzessive ab dem 10. November online veröffentlicht, eine Auswahl wird in der Fernsehsendung gezeigt. „Wie redest du?!“ ist auch hinter der Kamera maßgeblich von People of Color mitgestaltet worden.

Stand: 11.11.2021, 15:20