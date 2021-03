Folge 6: Nicht dein Ernst - Social Media

Ist es ok, Bilder der eigenen Kinder im Netz zu posten? Darf man dem neuen Partner online hinterher spionieren? Und wie wird man nervige WhatsApp-Gruppen wieder los?

Der Umgang mit sozialen Medien wie Facebook oder Instagram birgt viel Diskussionsstoff. Jana Ina Zarrella gibt Sabine Heinrich und Jürgen von der Lippe ungeschönte Einblicke in ihr Leben als Influencerin und Familienmensch. Auf Instagram lesen 519.000 Follower die Posts aus ihrem Alltag. Und dennoch sagt sie: eine Dokusoap wie über ihre Schwangerschaft im Jahre 2008 würden sie und ihr Mann Giovanni Zarrella heute nicht mehr machen.

Warum sie es grausam findet, Bilder von Kindern zu teilen, warum sie ihr Smartphone kaum zum Telefonieren benutzt und was passiert, wenn sie doch mal jemanden anruft: all das verrät Jana Ina Zarrella in der "Dilemma-Show". Außerdem: Wie weit gehen Menschen für das perfekte Foto? Wir haben es mit versteckter Kamera ausprobiert.

Stand: 10.03.2021, 09:34