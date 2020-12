Nicht dein Ernst! - Eine Frage des Geschlechts

Sabine Heinrich und Jürgen von der Lippe gehen in "Nicht dein Ernst!" den kontroversen Fragen unsers Zusammenlebens auf den Grund - so auch in der Folge "Eine Frage des Geschlechts".

Die beliebte Schauspielerin Maren Kroymann bekam 1993 als erste Frau ein eigenes Satireprogramm im deutschen Fernsehen. Bei "Nicht Dein Ernst!" erzählt sie über ihre bewegte Karriere in einer männerdominierten Medienwelt. Von sexistischen Sprüchen bis hin zu dem Vorurteil, dass Frauen keine komplizierten Sprechertexte vorlesen könnten, musste sie oft gegen Ungerechtigkeiten ankämpfen.

Dementsprechend leidenschaftlich steigt die überzeugte Feministin in die Diskussion mit Jürgen von der Lippe und Sabine Heinrich ein. Besonders am Thema "geschlechtergerechte Sprache" erhitzen sich die Gemüter.

Alte und neue Rollenbilder und ihre Herausforderungen

Dieses Mal im Publikum: Eine Kölner Feuerwehrfrau, die sich mit nur fünf Kolleginnen gegenüber 1.400 Feuerwehrmännern behaupten muss. Zwei Väter, die dafür kämpfen, dass Papas in Elternzeit Normalität werden und eine junge Mutter, die sagt: "Ich bin keine Rabenmutter", nur weil sie während der Elternzeit ihre Karriere als Buchautorin verfolgt hat.

Lebhafte und inspirierende Gespräche über alte und neue Rollenbilder - ihre Tücken und Herausforderungen.

Die Moderatoren Sabine Heinrich (r) und Jürgen von der Lippe (l) mit ihrem Gast Maren Kroymann.

