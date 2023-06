Ist es ok, seine Kinder für Arbeiten im Haushalt zu bezahlen? Kann ich mit meinen Kollegen darüber sprechen, was sie verdienen? Über Geld sprechen? Das macht man doch nicht! Aber warum eigentlich nicht? Wir brechen das Tabu. Schauspieler und Moderator Michael Kessler kommt zwar ohne Geldbörse, aber mit vollem Erfahrungskonto zum Thema Geld in die Sendung.

Schon als Kind hat er sich dafür interessiert und heute kennt er seine Kontostände genau. Ob er das teuerste Essen wählt, wenn er eingeladen ist oder dem Kellner kein Trinkgeld zahlen würde, wenn das Essen schlecht war? Michael Kessler stellt sich den kniffligen Geldfragen des Alltags.

Außerdem haben wir ein Experiment mit versteckter Kamera gemacht: Plaudern Menschen am Marktstand ihr Gehalt aus, wenn es sich lohnen könnte? Unser Angebot: Dein Gehalt macht den Preis. Wer weniger verdient, bezahlt auch weniger und umgekehrt.