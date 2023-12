Die Hirschhausen-Show - Was kann der Mensch?

Stand: 16.12.2023, 07:21 Uhr

Die neue Show, die den Menschen mit all seinen unfassbaren Fähigkeiten feiert. Arzt und Moderator Eckart von Hirschhausen zeigt, zu welchen spektakulären Höchstleistungen Menschen in der Lage sind, welches Wunder in jedem von uns steckt und liefert Hintergrundinfos und viel Spaß beim Raten mit prominenten Kandidatinnen und Kandidaten.