Die Götz Alsmann Show

Hans Sigl und Götz Alsmann

Mit einem Augenzwinkern feiert der Entertainer mit seinen beiden Gästen die wirklich wichtigen Ereignisse des Monats: Das kann der nationale Tag der Schachtelsätze sein, der offizielle Tag des Regenwurms, "36 Jahre Meister Eder und sein Pumuckl", der Geburtstag von Adriano Celentano, oder das 34-jährige Chart-Jubiläum von Stevie Wonders Hit "I Just Called to Say I Love You". Auch schräge Karaoke-Einlagen und enthemmte Geschicklichkeitstests können auf dem Programm stehen.

Max Mutzke

Schauspieler Hans Sigl, bekannt als der "Bergdoktor", und Musiker Max Mutzke lassen sich als Gäste der ersten Sendung ein auf intime Gespräche und - so Gastgeber Götz Alsmann - "im Grunde die Quintessenz des Unterhaltungsfernsehens: Gespräche, Gelächter, Gestaune, Gesänge."

Stand: 22.12.2017, 09:45