1LIVE Krone 2018 - Der Radio Award

Er gehört zu den bekanntesten Comedian Deutschlands: Luke Mockridge moderiert in diesem Jahr zum ersten Mal die 1LIVE Krone und verlässt damit ein weiteres Mal sein beliebtes 1LIVE Radiostudio ("2LIVE in 1LIVE" mit Ingo Stadelmann). Luke ist nicht nur Comedy-Preisträger und Krone-Gewinner (2016), große Bühnen und TV Abendshows sind mittlerweile sein zweites Zuhause.

Am 6. Dezember wird die 19. 1LIVE Krone in der Jahrhunderthalle Bochum verliehen. In verschiedenen Kategorien werden wieder nationale Künstlerinnen, Künstler und Bands mit dem begehrten Radio-Preis ausgezeichnet. Über den/die jeweiligen Gewinner entscheiden - wie jedes Jahr - die 1LIVE-Hörerinnen und -Hörer, die für ihre jeweiligen Favoriten abstimmen können. Die Entscheidung über die Gewinner des angesagtesten Medienpreises wird, wie in den Jahren zuvor, in der genialen Kulisse der Jahrhunderthalle Bochum verkündet.

Die Nominierten 2018 sind: In der Kategorie "Beste Single" liefern sich Felix Jaehn, Die Fantastischen Vier, Namika, Rea Garvey, Nico Santos und Alle Farben ein Kopf an Kopf Rennen. Die Krone "Bestes Album" wird zwischen Trettmann, Roosevelt, Bosse, Marteria & Casper, Joris und OK Kid entschieden. Die möglichen Gewinnerinnen der Krone "Beste Künstlerin" heißen LEA, Stefanie Heinzmann, Namika, Alice Merton und Nura. Max Giesinger, Bosse, Robin Schulz, Mark Forster und CRO sind in der Kategorie "Bester Künstler" nominiert. Als "Bester Liveact" voten die 1LIVE Hörer*Innen und Fans zwischen Die Toten Hosen, Milky Chance, Kontra K, Robin Schulz und Kraftklub. Wer wird "Bester Newcomer"? In dieser Kategorie gehen Fynn Kliemann, Nura, die Leoniden, LEA und Nico Santos an den Start. Um die Krone "Bester Hip-Hop Act" batteln die Künstler RIN, Marteria & Casper, Kontra K, Alligatoah und Loredana.

Das Jahr 2018 ist durch viele musikalische Highlights geprägt. Am 6. Dezember begrüßt 1LIVE die Musikszene und zeichnet etablierte Stars und aufregende Newcomer aus.