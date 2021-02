Bauerfeind - Die Show zur Frau

Geduldig währt am besten Schon die fünf Sekunden Werbung vor einem YouTube Video können wir kaum noch abwarten. Was um neun Uhr per Mausklick bestellt wird, soll gefälligst um zehn Uhr da sein und wer bringt noch die Geduld auf zu kochen, wenn man sein Essen auch in Sekunden warmmachen kann? Ist es nicht höchste Zeit für das Comeback einer alten Tugend?

Katrin Bauerfeind diskutiert mit Moderatorin Bettina Böttinger und Musiker Axel 'Aki' Bosse. "Es gibt gute und schlechte Geduld. Schlechte ist, wenn ich drei Monate auf einen Termin beim Orthopäden warte und der schreibt mir dann Ibuprofen auf. Wenn ich aber etwas liebe, die Musik oder meine Familie, dann kann ich sehr geduldig sein, denn gute Dinge brauchen Zeit", findet Aki Bosse.

"Ich habe das Gefühl, wenn man lang genug durchhält und seinen Ansprüchen treu bleibt, kommt irgendwann der Respekt" ergänzt Bettina Böttinger.

Hier wird weder fest und flauschig gequasselt, noch hart und fair getalkt. Hier wird geredet. Seriös, mit Humor, und ernsthaft unterhaltsam - zu Themen mit längerer Halbwertzeit als bis zum nächsten Shitstorm.

Stand: 17.02.2021, 09:13