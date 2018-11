Happy birthday, Your Royal Highness!

Als Achtjähriger kommt Prinz Charles auf ein öffentliches Internat in der schottischen Provinz. Sein Vater Prinz Philip hat die Hoffnung, dass dort aus dem in seinen Augen zu weichen Jungen ein echter Haudegen wird. Vergeblich, der sensible Charles (Spitzname “Plumpudding”) bleibt ein Außenseiter und erlebt dort eine triste Schulzeit.