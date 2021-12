Legendär! Unsere Helden der 90er - Eine Zeitreise mit Riccardo Simonetti

Legendär, unvergessen und ... heute manchmal peinlich: die Neunziger. Tattooketten, und Buffalos, Furby und Tamagotchi, Spice Girls und DJ Bobo.

Diese und andere Erinnerungen lassen uns wehmütig und amüsiert auf die legendären 90er zurückblicken. Riccardo Simonetti trifft einige Heldinnen und Helden der 90er, taucht tief ein in diese legendäre Zeit und findet heraus, weshalb wir die 90er immer noch so feiern.

Er trifft Jasmin Wagner, die als "Blümchen" in den 90ern so richtig durchgestartet ist. Zusammen machen sie eine Zeitreise in die Musik und Modewelt der 90er Jahre. Mit dem Boom, Boom, Boomerang - in die legendären Buffalo Boots.

Und die Boxstunde gibt’s natürlich von einem echten Gentleman: Riccardo Simonetti mit Boxlegende Henry Maske (r).

Riccardo steigt mit Henry Maske in den Boxring und spricht mit ihm über seine erfolgreiche Box-Karriere in den 90ern, denn Henry Maske ist damals einer der ersten gesamtdeutschen Sportstars. Seine Kämpfe: legendär und echte Straßenfeger!

Zusammen mit dem deutschen Supermodel Eva Padberg besucht Riccardo die Fashion Week in Berlin und schaut, was hat sich seit der Ära der Supermodels in den 90ern auf den Laufstegen verändert hat. Mit der Techno-Queen der 90er - Marusha - feiert Riccardo die Jugendbewegung der 90er: Also nix wie nach Berlin und noch einmal die Love Parade-Strecke zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor abfahren!

Mit Eva Padberg (r) blickt Riccardo Simonetti zurück auf die Zeit der Supermodels.

Mit Eloy de Jong von "Caught in the Act" stürzt sich Riccardo in den Boyband-Hype - inklusive Dance-Moves. Aber er geht auch der Frage nach, wie es für Eloy damals war, sich als Boygroup-Mitglied zu outen. Er und sein Freund sind damals nämlich die ersten Mitglieder einer Boyband, die sich das trauen.

Riccardo Simonetti ist als einer DER Influencer schon selbst legendär - er liebt die 90er - auch wenn er erst 1993 geboren ist. Für ihn ist das Jahrzehnt die pure Inspiration - wo modisch und musikalisch alles möglich war und Menschen ihren Gefühlen freien Lauf gelassen haben. Eine Sendung, von der eine ganz bestimmte Botschaft ausgeht: Sei mutig, glaub an dich und mach dein Ding. Genau wie Riccardo Simonetti.

Kommentiert wird die Sendung von Moderatorin Aleksandra Bechtel, den Musikern Joey & Angelo Kelly, der Journalistin und Moderatorin Donya Farahani und dem Komiker Abdelkarim. Auch sie nehmen uns mit auf ihre ganz persönliche Zeitreise zurück in die 90er. Zusammen mit Ihnen lassen wir dieses legendäre Jahrzehnt noch einmal lebendig werden und feiern unsere Helden der 90er.

Stand: 01.12.2021, 13:10