Von August 1950 bis März 1956 wirkte Grace Kelly in insgesamt elf Spielfilmen mit, nachdem sie bereits Schauspielerfahrungen am Theater gesammelt hatte. Erste Erfolge feierte sie 1952 an der Seite von Gary Cooper im Western "Zwölf Uhr mittags" und 1953 mit Clark Gable in "Mogambo", für den sie ein Jahr später den Golden Globe als beste Nebendarstellerin erhielt, und auch im Abenteuerfilm "Grünes Feuer" von 1954 mit Stewart Granger als Draufgänger auf Diamantensuche.