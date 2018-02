Als Falcos Manager die sensationelle Nachricht in Wien mit Champagner feiern will, ist Falco der Einzige in der Runde, der am Boden zerstört ist. " Des schoff i nie wieder ", soll er gesagt haben. " Jetzt is' aus. " Hans Hölzel aka Falco ist an der Spitze, will dort auch bleiben – und befürchtet, an seinen großen Erfolg nicht mehr anknüpfen zu können.