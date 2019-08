Wenn Sie Ihrem 18-jährigen Ich einen Rat geben würden, welcher wäre das?

" Ich hätte wahrscheinlich zu mir gesagt: 'Fang' bloß nicht in einem Jahr das Rauchen an!' Was ich dann mit 19 aber gemacht habe – für 23 völlig bekloppte Jahre. Das kann man aber denen in dem Alter sowieso alles nicht sagen. Und ansonsten versuche ich mich nur hineinzuversetzen. Und das ist vielleicht das Wichtigste: Dass man sich heute in dem Alter, in dem man ist, in die 18-Jährigen hineinzuversetzen versucht und sich dann eben an sich erinnert. Wenn man überhaupt mit dieser Generation im Gespräch, im Dialog ist, weil: Ich glaube, da hat man viele andere Sachen im Kopf, als sich von einem 58-jährigen alten Sack irgendwas erzählen zu lassen. "