2013 besinnt sich Becker auf das, was er am besten kann und wovon er am meisten Ahnung hat: Tennis. Er wird Trainer von Novak Djokovic und motiviert diesen zu Höchstleistungen. Unter Beckers Ägide gewinnt Djokovic zweimal in Wimbledon und wird Nummer Eins der Weltrangliste. 2016 endet die Zusammenarbeit der beiden.