Mit Betonfrisur, Hut und einem Lächeln: Ex-Königin Beatrix wird 80

2013 dankte Beatrix als Königin ab und übergab die Monarchengeschäfte an ihren Sohn Willem-Alexander. Seitdem ist sie in der Öffentlichkeit seltener zu sehen, und auch ihre Kopfbedeckungen sind deutlich dezenter geworden. Aber zu ihrem 80. Geburtstag am Mittwoch (31.01.2018) lässt sie es hoffentlich noch einmal so richtig krachen. Wir gratulieren jedenfalls ganz herzlich!