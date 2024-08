Der Sommer ist da! Also nix wie raus und das am besten mit dem richtigen Soundtrack auf den Ohren. Ob "In the Summertime", "Pack die Badehose ein" oder "Mambo No. 5" - diese Songs sind legendär und absolute Ohrwurm-Knaller.

Wir feiern 30 sonnige Urlaubshits - von den 50er Jahren bis heute. Songs, bei denen immer die Sonne scheint und die wir nie vergessen werden. Songs, die ins Herz und in die Beine gehen. Also: Tanzen, singen und feiern Sie - 30 sonnige Urlaubshits.

Mit dabei sind u.a. Conny Froboess, Lou Bega, Caterina Valente, Mungo Jerry, Nina Hagen, Jürgen Drews, Madonna, Scott McKenzie, Shakira, Bläck Fööss, Peter Maffay und viele andere.