Mit dem Musiker Luca Hänni blickt er zusammen auf dessen Performance 2019 - mit "She Got Me" erreicht Luca einen sensationellen 4. Platz für die Schweiz und bis heute brennt sein Herz für den ESC.

Kommentiert wird die Sendung von der deutschen ESC-Königin Katja Ebstein, die drei Mal für Deutschland angetreten ist und mit ihrem Song "Wunder gibt es immer wieder" ein echte Hymne geschaffen hat. Von Musiker Thomas Anders, der seit seiner Kindheit den ESC liebt und auch schon selbst einmal beim Vorentscheid angetreten ist, dem Journalisten und ESC-Experten Jan Feddersen und der Moderatorin Sabine Heinrich, die den Sieg von Lena Meyer-Landrut 2010 hautnah miterlebt hat.

Zusammen mit Ihnen rollen wir den legendären ESC-Ikonen den roten Teppich aus und feiern 90 Minuten - geballte Emotion, Gänsehautmomente und jede Menge Ohrwurm-Knaller.