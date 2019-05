"We are the world, we are the children": Billy Joel war 1985 Teil des Projekts "USA for Africa", an dem 46 Sänger teilnahmen – darunter Bruce Springsteen, Michael Jackson, Cindy Lauper oder Stevie Wonder. Die ultimativste Supergruppe aller Zeiten sang gegen die Hungersnot in Afrika. Dieser Gedanke gipfelte am 13. Juli 1985 im Live-Aid-Wohltätigkeitskonzert. Das bis dahin größte Rockkonzert der Geschichte fand parallel im Londoner Wembley-Stadion und im John F. Kennedy Stadium in Philadelphia statt.