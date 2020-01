Nicht dein Ernst - Partys & Einladungen

Sollte ich als Gast ehrlich sein, wenn das Essen nicht schmeckt? Muss ich mich verabschieden, wenn ich eine Party verlasse? In der neuen WDR-Show „Nicht dein Ernst!“ verhandeln Sabine Heinrich und Jürgen von der Lippe ungeschriebene Regeln des Alltags. Die Dilemma-Show startet mit dem Thema „Partys und Einladungen“.

Bei der Suche nach Lösungen für die kleinen und großen Zwickmühlen locken Sabine Heinrich und Jürgen von der Lippe in der ersten Folge Frank Plasberg aus der Reserve. Er erzählt unter anderem von seinem Verhältnis zu Mottopartys, seiner Erfahrung mit dem sogenannten Stiefeltrinken und erklärt, warum es völlig okay ist, eine Party heimlich zu verlassen.

Dazu liefern pointierte Filme und Sozialexperimente mit versteckter Kamera die Grundlage für einen meinungsfreudigen Austausch in der Runde: Wie erträgt man Partygäste, die zu viel reden? Und wie reagiert man am besten, wenn man sich an den Namen des Gegenübers einfach nicht erinnern kann?

Weitere Folgen

Die Gastgeber widmen sich in jeder der acht Folgen einem anderen Oberthema.

Die weiteren Folgen werden wie folgt ausgestrahlt:

Folge 2: 02. Februar: Sex & Partnerschaft (Janine Kunze)

Folge 3: 09. Februar: Körper (Meltem Kaptan)

Folge 4: 16. Februar: Eine neue Liebe (Sven Lorig)

Folge 5: 01. März: Kinder (Elena Uhlig)

Folge 6: 08. März: Social Media (Jana Ina Zarrella)

Folge 7: 15. März: Geld (Michael Kessler)

Folge 8: 22. März: Unter Leuten (Khalid Bounouar)

Stand: 24.01.2020, 15:57