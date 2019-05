In der Begründung für die Auszeichnung heißt es: "Christoph Biemann und Armin Maiwald moderieren seit Jahrzehnten die 'Sendung mit der Maus'. Den beiden Kölnern gelingt es in beeindruckender Weise, in informativen, interessanten und kindgerechten Beiträgen jungen Menschen in Nordrhein-Westfalen und ganz Deutschland grundlegende Lebenssachverhalte nahezubringen. Durch ihr jahrzehntelanges berufliches und ehrenamtliches Engagement für Kinder haben sie herausragende Verdienste erworben und werden deshalb mit dem Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet."

Die Sachgeschichten sind sonntags in der "Sendung mit der Maus" (Das Erste, 9.30 Uhr; KiKA 11.30 Uhr) und jederzeit online in der Maus-App, unter www.die-maus.de sowie in der Mediathek zu sehen.

Stand: 08.05.2019, 11:48