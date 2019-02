Bunt und außerirdisch: Köln feiert Weiberfastnacht

11 Uhr 11 - die Stadt gehört den Narren! Tausende Jecke feiern in Köln bei strahlendem Sonnenschein den Start in den Straßenkarneval. Seit dem frühen Morgen strömen Bienen, Hühner und Zahnfeen in die City.