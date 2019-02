In vielen Städten in NRW übernehmen die "jecken Wiever" ab 11 Uhr 11 das Regiment. In Köln schunkelt das Volk auf dem Alter Markt zur Musik von den Höhnern, Rabaue und Funky Marys. In Düsseldorf spielt die Live-Musik am Rathausplatz ab 10.30 Uhr.

Tradition: Schnipp, Schnapp, Krawatte ab!

In Bonn ziehen die Jecken zum Beueler Rathaus, das Wäscherprinzessin Ariane I. mit ihrem Gefolge um 12 Uhr erstürmen wird. In Aachen, Münster und Mönchengladbach gibt es in vielen Stadtteilen Partys zur Eröffnung des Straßenkarnevals und in Billerbeck bei Coesfeld rollt ab 10.30 Uhr der Umzug durch die Innenstadt.

Lkw-Fahrverbot in Köln - Barrieren in Düsseldorf

Düsseldorf verzichtet auf Fahrverbote für Lastwagen in der Innenstadt. Feste Barrieren und Container sollen stattdessen vor möglichen Anschlägen schützen. Die Stadt Köln behält ein Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen bei. Die Polizei wird in beiden Städten verstärkt Präsenz zeigen.



" Wir engagieren uns für alle, die in Köln friedlich und sicher Karneval feiern möchten ", sagt Polizeidirektor Michael Tiemann. Alleine am Donnerstag werden in Spitzenzeiten rund 1.000 Polizisten an den Hotspots im Einsatz sein.

Cowboy oder Mafiosi - zu vielen Kostümen gehört eine Spielzeug-Waffe. Aber Vorsicht: Wer in der Öffentlichkeit mit einer echt aussehenden Waffe hantiert, riskiert, "entwaffnet" zu werden und ein Bußgeld zu kassieren.