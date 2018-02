Livestreams von den Zügen

Der WDR berichtet in Fernsehen, Hörfunk und natürlich hier im Netz von den Rosenmontagszügen in den Karnevalshochburgen. Neben der Fernsehübertragung (08.30 - 17 Uhr) gibt es hier auch webexklusive Videostreams aus Düsseldorf (ca. 13.30 - 17 Uhr) und Bonn (13 - 16 Uhr).

Köln tanzt aus der Reihe

Der größte Zug im Rheinland beginnt schon um zehn Uhr in Köln. Traditionell ziehen die Blauen Funken als erste Karnevals-Gesellschaft durch das Severinstor. Das diesjährige Motto: "Mer Kölsche danze us der Reih" (Wir Kölner tanzen aus der Reihe). Rund 11.000 Teilnehmer werden in bunten Kostümen und prächtigen Uniformen die 7,5 Kilometer durch die Innenstadt zurücklegen und das Kölner Dreigestirn begleiten.

Bis zum Ziel werden die Zugteilnehmer 300 Tonnen Süßigkeiten und 300.000 Blumen in der närrischen Menge verteilt haben. Die besten Chancen darauf hat, wer besonders laut "Alaaf", "Stüßjer" und "Kamelle" ruft.

Diskussion um "Karneval als Saufgelage"

Tanzen, Schunkeln und Kamelle fangen - so wünscht man sich den Straßenkarneval in der Domstadt, der in diesem Jahr besonders beobachtet wird. Nach dem exzessiven Sessionsauftakt im November 2017 gab es massive Beschwerden über Saufgelage, Urin, Müll, Erbrochenes auf den Straßen. Immerhin: An Weiberfastnacht hielten sich - auch dank verbessertem Konzept der Stadt - Wildpinkler und Alkoholrandalierer in Grenzen.