Kölsche Tön vom Heumarkt - Das Best of der Sessionseröffnung 2021

Am 11.11. traten traditionsgemäß die besten Bands und Künstler:innen der Kölner Karnevalsmusikszene am Heumarkt im Schatten des Doms auf. Alles, was im Kölner Karneval Rang und Namen hat, greift in die Tasten, in die Saiten und zum Mikrofon.

Mit dabei natürlich die Bläck Fööss, Höhner, Brings, die Paveier, die Räuber, Cat Ballou, Kasalla, Domstürmer, Torben Klein, JP Weber, Micky Brühl, Marita Köllner, Funky Marys und viele andere mehr. Das Best of der Sessionseröffnung vom 11.11.!