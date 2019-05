Das Festkomitee Kölner Karneval prüft einen verlängerten Weg des traditionsreichen Rosenmontagszuges über den Rhein in rechtsrheinische Stadtteile. Der Zug mit 12.000 Teilnehmern solle im kommenden Jahr am 24. Februar erstmals durch das Rechtsrheinische führen und auch dort enden, berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Mittwoch). Diese Pläne habe das Festkomitee am Dienstag (28.05.2019) Vertretern städtischer Ämter vorgestellt.