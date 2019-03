Der Kinder- und Jugendumzug des Comitees Düsseldorfer Carneval ( CC ) zieht am Samstag (02.03.2019) in Rekordstärke durch die Innenstadt. Mehr als 3.800 Teilnehmer haben sich angemeldet, so viele wie noch nie seit seiner Premiere im Jahr 2006. Damit ist der Düsseldorfer Umzug nach Angaben des Komitees zusammen mit dem Jugendmaskenzug in Mainz der größte seiner Art in Europa.

Ellen Schlepphorst, CC -Jugendbeauftragte und Mitorganisatorin, freut sich über die wachsende Popularität des Zuges: " Er spricht sich offenbar immer mehr in Elternkreisen herum und wir merken, dass immer mehr junge Leute auch in den Karnevalsvereinen aktiv sind. "

Düsseldorfer Umzug bei Kitas immer beliebter

In diesem Jahr sind neben Jugendgruppen der CC -Vereine insgesamt elf Grundschulen und zwölf Kitas mit dabei. Sieben Kinderprinzenpaare präsentieren sich den zehntausenden Zuschauern, die inzwischen an der Zugstrecke von der Königsallee bis zum Burgplatz erwartet werden.

Mit dabei sind auch die Kinder der Konkordiaschule Düsseldorf. Acht von ihnen haben dem WDR vor der Kamera erklärt, warum wir überhaupt Karneval feiern und was eigentlich an Rosenmontag auf den Straßen so passiert.

Änderung: Traktoren statt Pferde eingesetzt

Nach der Debatte über Pferde im Karneval rollen die jungen Tollitäten allerdings nicht mehr in einer Kutsche durch die Straßen, sondern in Planwagen, die von Traktoren gezogen werden.

Markenzeichen des Umzugs sind die aufwändig gestalteten bunten Kostüme und Handwagen, die für ein farbenfrohes Gesamtbild sorgen. Denn schließlich hofft jede Gruppe, auch beim großen Rosenmontagszug dabei zu sein. Das ist der Hauptpreis, mit dem eine Jury die schönsten Kostüme und Wagen des Kinderumzugs auszeichnet.

Eltern übernehmen erneut Zugsicherung

Allein über 200 Eltern sollen dafür sorgen, dass immer genug Platz für die Gruppen und Wagen ist, damit der Umzug flüssig durch die Straßen ziehen kann. Das erstmals im vergangenen Jahr umgesetzte Konzept habe prima funktioniert, sagt CC -Organisationsleiter Sven Gerling. Denn durch das wachsende Interesse hätten sich immer mehr Zuschauer bis zur Mitte des Zugwegs gedrängt, so dass der Umzug stellenweise nur noch schwer durchkam.

