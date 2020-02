Nachhaltigen Karneval feiern - so geht's

Für 5,99 Euro gibt es das komplette Piratenkostüm mit Accessoires beim Discounter. Qualität und faire Herstellung darf der Jeck bei dem Preis nicht erwarten: Plastikfasern, die nach Chemie müffeln, leicht entflammbar sind und nach Aschermittwoch im Müll landen.

Kostüme leihen statt kaufen

Schnäppchen auf dem Karnevalströdel