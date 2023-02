Karneval in Köln 2023

Und auch in diesem Jahr hat sich das Who is Who der prominenten Redner:innen und Musiker:innen für diesen großen Rosenmontagsabend angemeldet: Guido Cantz, Bernd Stelter, "Der Sitzungspräsident" alias Volker Weininger, Bauchredner Klaus Rupprecht mit seiner Puppe Willi, Martin Schopps, inzwischen einer der erfolgreichsten Redner im Karneval, und Achnes Kasulke als feudelschwingende karnevalistische Putzfrau!

Das Kölner Dreigestirn wird sich selbstverständlich auch die Ehre im Gürzenich geben. Für die musikalische Unterstützung sorgen Top-Bands wie die Bläck Fööss, Brings, die Höhner, die Räuber, Paveier, Lupo, Domstürmer, und Cat Ballou.