Die etwas andere Stunksitzung 2021

Nach der Pandemie bedingten Absage der STUNKSITZUNG in dieser Session gibt es trotzdem im WDR Fernsehen und Hörfunk alternativen Karneval.

Biggi Wanninger

Sitzungspräsidentin Biggi Wanninger führt durch ein Programm bestehend aus aktuellen Sketchen, neuen Liedern und unvergesslichen Klassikern. Wir erleben ein Update von Angela Merkels Neujahrsansprache und besuchen den Berliner Reichstag. Die Hausband Köbes Underground hat sich ihre Gedanken über die Pandemie gemacht und singt darüber, wie Instagram und Co. uns im Griff haben. Aber es gibt auch ein Wiederhören und -sehen mit Montserrat Caballé und Luciano Pavarotti in der "Night of the Prolls" und Köbes wird auch dieses Mal wieder den "FC retten".

Im Hörfunk besuchen wir Lobbyisten im Himmel, die die 10 Gebote beeinflussen wollen. Und zum Thema Rassismus stellen wir fest: In der Fortuna E-Jugend gibt es keinen.

Das Finale: Das Brauchtum ist nicht kleinzukriegen und alles wird wieder besser.

Stand: 27.01.2021, 12:58