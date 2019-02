Karneval: Alkoholverbot an Schulen

Schüler: "Man darf sich nicht erwischen lassen"

" Man sieht schon mal, dass einer von den Älteren mit einem Umhängegürtel voller Feigling-Fläschchen herumläuft ", erzählt ein 13 Jahre alter Realschüler aus Bad Honnef. " Wenn die Lehrer das sehen, wird der natürlich weggenommen. "

Die Frage ist nur: Was sehen die Lehrer und was nicht? Natürlich versuchen gerade ältere Schüler jedem Verbot zum Trotz Alkohol mit in die Schule zu schmuggeln — über Seiteneingänge, durch Fenster oder versteckt am Körper. Viele spekulieren offenbar darauf, dass die Lehrer an Karneval ein Auge zudrücken.

Unterschiedliche Konzepte gegen Alkoholexzesse

Am Hansagymnasium in Köln setzt man darauf, dass sich die Schüler auf mehrere kleine Feiern verteilen, wo immer ein Lehrer dabei ist. Die Klassen 5 bis 7 feiern eine gemeinsame Sitzung. Alkoholkontrollen gibt es laut Schulleiterin nicht.

Andere Schulen fahren einen deutlich härteren Kurs. In Elternbriefen wird klar geregelt, dass Alkohol nicht toleriert wird. Bei Verstößen werden Eltern angerufen und müssen ihre Kinder abholen. Teilweise müssen Schulranzen zu Hause bleiben und es gibt Kontrollen am Eingang. An der Gesamtschule Neunkirchen-Seelscheid etwa werden alle Eingänge bis auf einen geschlossen. Dort sollen bei Verdacht drei Lehrer die Taschen der Schüler kontrollieren.

Etliche Schulen scheinen das Problem zum Teil aber auch zu umgehen. So gaben auf WDR -Nachfrage mehrere Schulleiter an, dass ganze Jahrgänge gerade im Praktikum und insofern über Weiberfastnacht nicht an ihrer Schule seien.

Bezirksregierung Köln: Schüler nicht vorzeitig aus Unterricht entlassen

Laut Rundschreiben der Bezirksregierung Köln sollen Schüler an Weiberfastnacht möglichst bis 12.30 Uhr an Schulen bleiben und erst danach gehen dürfen. Gerade zum Startschuss um 11.11 Uhr können die Schüler also nicht am Straßenkarneval teilnehmen.