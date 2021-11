11.11. Sessionseröffnung Kölner Karneval

Dieser Livestream ist ab dem 11.11.2021 13.05 Uhr abrufbar Sessionseröffnung des Kölner Karneval. Karneval. Teil 2 von 2. . Verfügbar bis 11.11.2021. WDR.

Das lange Warten für die Karnelvalsjeckinnen und -jecken hat ein Ende: Am 11.11.2021 präsentiert der WDR wieder die Sessionseröffnung auf dem Kölner Heumarkt, die coronabedingt unter 2G-Regeln stattfindet. Erstmals führt in diesem Jahr Guido Cantz durchs Programm.

Ab 10.30 Uhr überträgt der WDR den Countdown mit Ralf Schlegelmilch, Präsident der Willi-Ostermann-Gesellschaft, und pünktlich um 11.11 Uhr wird die diesjährige Karnevalssession eröffnet.

Für Guido Cantz, der im August 50 Jahre alt geworden ist und in diesem Jahr sein 30-jähriges Bühnenjubiläum im Karneval feiert, ist die Moderation ein "nachträgliches Geburtstagsgeschenk". "Für mich geht ein langjähriger Traum in Erfüllung", so Guido Cantz. Direkt auf dem Heumarkt empfängt er verschiedene Gäste und schaltet während der Übertragung immer wieder zu seiner Co-Moderatorin Andrea Schönenborn, die in Köln unterwegs ist und dem Publikum die Stimmung in der Karnevalshochburg vermittelt.

