Der Straßenkarneval startet morgen

Die Kölner "danze us der Reih"

Unter dem Motto "Mer Kölsche danze us der Reih" feiern die Kölner Narren. In der Altstadt gibts bei der traditionellen Open Air-Party am Alter Markt um 11 Uhr 11 den offiziellen Countdown zum Beginn des Straßenkarnevals 2018. Im etwa dreistündigen Bühnenprogramm treten neben den großen Kölner Bands auch das Dreigestirn und die Tanzcorps der traditionellen Karnevalsvereine live auf.

Möhnenalarm im Düsseldorfer Rathaus

Sturm auf die Rathäuser

Traditionell stürmen in Düsseldorf die Möhnen an Altweiber das Rathaus um 11 Uhr 11 und nehmen den Bürgermeister gefangen. Er kann sich in der Regel mit einigen Flaschen Wein und massivem Geschunkel befreien. Danach ist die ganze Stadt auf den Beinen und feiert nach dem Motto "Jeck erst recht". Bei dem großen Bühnenprogramm spielen bis in den Nachmittag die beliebtesten Bands der jecken Düsseldorfer Musikszene.

Im ganzen Land: Weiber an der Macht

In Bonn hält sich Wäscherprinzessin Franzi I. bereit, um unter dem Motto "Jeck parat op Beueler Aat!" im Beueler Rathaus die Macht zu übernehmen. Wer in Aachen mit "vööl Alaaf" in die heiße Phase der Session durchstarten will, hat die Qual der Wahl: In vielen Stadtvierteln finden Feiern statt.

In Billerbeck schlängelt sich ab 10.30 Uhr der große Karnevalsumzug mit zahlreichen Wagen und Fußgruppen durch die Straßen, die von Tausenden Narren gesäumt werden. Und auch das Revier feiert: Von Bochum bis Voerde gibt es viele Partys und Open-Air-Veranstaltungen.

Großaufgebot der Polizei und Lkw-Fahrverbote

Viele Beamte sind im Einsatz

In den Hochburgen sorgen Tausende Polizisten für Sicherheit. Zudem gelten wieder Lastwagen-Fahrverbote, um Terroranschläge zu verhindern, bei denen Laster als Waffen genutzt werden. Die Behörden bitten zudem die Feiernden auf Waffenattrappen zu verzichten, um den Sicherheits-Beamten die Arbeit nicht unnötig schwer zu machen.

Mehr Toiletten, weniger Müll

Die Städte wollen Müll, Windpinkler und aggressive Betrunkene in den Griff bekommen. Die unangenehmen Auswüchse im Karneval waren nach der Sessionseröffnung am Elften Elften vor allem in Köln viel diskutiert worden, deshalb stellt die Sadt Köln nun zum Beispiel 700 zusätzliche Toiletten auf. Außerdem gibt es in vielen Städten ein Glasverbot.